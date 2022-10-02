انقلاب سيارة أعلى محور 26 يوليو ومصرع قائدها

شهد محور 26 يوليو اتجاه الشيخ زايد، انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة، ونقلت الجثة إلى المشرحة لحين تسليمه لذويه، وتحرر المحضر اللازم وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.

نقل الجثة إلى المشرحة

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور 26 يوليو اتجاه الشيخ زايد، أسفر عن مصرع قائد السيارة، ونقلت الجثة إلى المشرحة لحين تسليمه لذويه، وتحرر المحضر اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدفع بسيارات إسعاف

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف، لنقل الجثة إلى المستشفى لحين تسليمها لذويه، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى.

وتحرر المحضر اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب وقوع الحادث.