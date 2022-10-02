تفاصيل حادث الإسكندرية.. سيارة تصدم 3 أشخاص أسفل كوبري عبد الناصر

وقع حادث في الإسكندرية منذ قليل، حيث اصطدمت سيارة نصف نقل، بثلاثة أشخاص أثناء سيرهم بالقرب من كوبري عبد الناصر في نطاق شارع 45 شرق الإسكندرية، ما نتج عنه نقل المصابين إلى المستشفى واستدعاء الشرطة للسائق الذي تم ضبطه على الفور.

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه ثان يفيد بوقوع حادث مروري في نطاق شارع 45 أسفل كوبري جمال عبد الناصر شرقا.

أسباب حادث الإسكندرية أسفل كوبري عبد الناصر

على الفور انتقلت قوات من القسم إلى موقع حادث الإسكندرية اليوم، وبسؤال شهود العيان تبين أن سائق سيارة نصف نقل، قد نشب مشاجرة بينه وبين اثنين يستقلان دراجة نارية، على طريق الكورنيش نتج عن ذلك إصابته لأحدهم وفر هاربا بسرعة كبيرة ليتجه إلى طريق شارع 45 لتتسبب سرعته في إصابة 3 أشخاص آخرين.

وتمكن المواطنون في موقع الحادث أسفل كوبري عبد الناصر من التحفظ على السائق لحين وصول قوات الشرطة التي ضبطته وتم تحرير محضر تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

وكان شارع 45 في منطقة العصافرة بحري شرق الإسكندرية، قد شهد تجمهرا كبيرا بسبب حادث الإسكندرية الذي وقع أسفل كوبري عبد الناصر والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

عودة الحركة المرورية أسفل كوبري عبد الناصر

وتمكن رجال مرور الإسكندرية من إزاحة السيارة وتيسير حركة المرور مجددا في الشارع الرئيسي 45 والذي يعد أحد أكبر شوارع الإسكندرية ويجرى فيه حاليا مشروع نفق وكوبري 45.