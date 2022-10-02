«غرفة الإسكندرية» تكشف تفاصيل احتفالية مئويتها: يحضرها أكثر من 40 دولة

تستعد الغرفة التجارية بالإسكندرية، للاحتفال بمرور 100 عام على إنشائها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي التي بدأت عام 1922 وبنيت بـ10 آلاف جنيه حينها، لتصبح أحد أعرق غرف التجارة في العالم، ما يجعل من احتفالية مئويتها أمر مهم تستطيع من خلاله التأكيد على أن مصر أرض خصبة جاذبة للاستثمار استغلال لوجود تمثيل الغرف التجارية لأكثر من 40 دولة.

وكشف أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن تفاصيل الاحتفالية المئوية للغرفة المقرر إقامتها يومي 13 و14 أكتوبر المقبل بحضور 56 غرفة تجارية على مستوى العالم، والتي ستكون برعاية وحضور الحكومة حيث تم دعوة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت شعار «خطوة بألف ميل».

ميكنة الغرفة التجارية بالإسكندرية

وأضاف «الوكيل»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الغرفة التجارية في محطة الرمل للكشف عن تفاصيل الاحتفالية، أنه سيتم ميكنة الغرفة وتقديم كافة الخدمات بشكل مميكن، وقد تم البدء بتشغيل مبدئي على أن يتم الرد التشغيل الرسمي تزامنا مع الاحتفالية.

فرص عمل عبر الغرفة التجارية بالإسكندرية

وأكد أن للغرفة التجارية دورا في توفير فرص عمل للشباب حيث تم تدريب أكثر من 1500 طالب وطالبة من كلية التجارة ترتب على تعيين 480 منهم في وزارة المالية.

وأشار إلى أن الاحتفالية سوف يحضر بها أكثر من 40 دولة، وتحمل رسالة تؤكد أن مصر على أبواب إصلاحات جديدة ومناخ جديد، فمصر جزيرة الأحلام لجذب الاستثمارات.

وشدد على أن الإسكندرية كانت، وستظل، عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتي تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمي.