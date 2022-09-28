جمال الكشكي: رصدنا حالة إقبال بشغف على مجريات الحوار الوطني

قال جمال الكشكي، عضو مجلس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يسير بشكل مبشر للغاية، كما أن مجلس الأمناء قطع أشواطًا مهمة جدًا في مسار الحوار من حيث الانتهاء من الجلسات التحضيرية الخاصة بوضع اللائحة، أو مدونة السلوك، أو اختيار المقررين العموم، أو اختيار اللجان الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والذي يعرض على شاشة «TeN».

الدولة المصرية مرت بالكثير من المتغيرات عبر التاريخ

وأضاف «الكشكي» أن هناك حالة إقبال بشغف على مجريات الحوار، والانتظار للجلسات الرئيسية للحوار الوطني من قبل جميع الأحزاب والشخصيات السياسية، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء الحوار الوطني تتفق مع عمق وقيمة الدولة المصرية، مشيدًا في الوقت ذاته بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحزاب وكافة القوى السياسية لحوار وطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر أبريل الماضي.

مبادرة لصناعة حالة وطنية كبرى

ولفت عضو مجلس الأمانة العامة للحوار الوطني، إلى أن الدولة المصرية مرت بالكثير من المتغيرات عبر التاريخ، ورغم ذلك ظلت القاهرة ثابتة ومتماسكة ومحافظة على الهوية، مضيفًا أن السنوات الطويلة الماضية تؤكد أن مصر أمام مبادرة شأنها شأن المبادرات التاريخية للدولة المصرية، وستحقق نجاحًا كبيرًا، لأن مثل هذه المبادرات تهدف لتحقيق التكامل، فالحوار الوطني يهدف إلى الانتقال لجمهورية جديدة تتسع للجميع، والحفاظ على الهوية المصرية الوطنية.

وتابع: «نحن أمام مبادرة لصناعة حالة وطنية كبرى تفتح المجال للجميع، للمشاركة والتأكيد على ثبات هذه الدولة».