أستاذ بـ«القومي للبحوث» تكشف آثار سوء التغذية على التحصيل الدراسي للطلاب 

أكدت الدكتورة منى محمد، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن سوء التغذية يحدث عندما يحصل الفرد على كمية قليلة جداً أو كثيرة من العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى مشاكل صحية، وعلى وجه التحديد فإن نقص أو زيادة أو اختلال توازن الطاقه هو الذي يؤثر سلبياً على أنسجة الجسم وشكله.

وأضافت «منى» في تقرير صادر عن المركز، أنه في حال زيادة المتناول من الطاقة تحدث السمنة وما يصحبها من أمراض، كالسكر وأمراض القلب وفي حال نقص المتناول من الطاقة أو العناصر الغذائية الأخرى، كالبروتين أو المعادن مثل الكالسيوم أو الحديد، تظهر العديد من المشكلات كنقص النمو وقصر القامة والأنيميا وغيرها من أمراض سوء التغذية.

انتشار أمراض سوء التغذية فى الدول النامية

وأوضحت الدكتورة منى محمد، أن أمراض سوء التغذية تنتشر فى الدول النامية، وكذلك الدول مرتفعة عدد السكان وذات مستوى الدخل المنخفض، والدول الفقيرة، والتي بها مشاكل في توزيع الغذاء وينتشر سوء التغذية في الدول المتقدمة، والتى تعتمد فى تغذيتها على الأغذية السريعة والعالية في الدهون المشبعة.

وأكدت أن أداء التعليم الجيد يرتبط بالوجبات الغذائية التي يتناولها الطالب وقدرته على التحصيل والتركيز.

فقر الدم يؤثر بشكل كبير على التحصيل الدراسي

وأوضحت العديد من الدراسات التي أجريت على طلاب المدارس، وخاصة الإناث، أن نقص عنصر الحديد، فقر الدم أو الأنيميا، هو الأكثر انتشاراً في مصر ويؤثر فقر الدم بشكل كبير على التحصيل الدراسي، حيث يلاحظ على الطلبة أنهم يعانون من الدوار وقلة الشهية والإحساس السريع بالتعب والإجهاد، وعادة ما يكون التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلبة منخفض لذا فالغذاء الصحي المتوازن يسهم بشكل فعال في توفير العناصر الغذائية اللازمة لنمو الجسم والعقل السليم لدى طلبة المدارس.