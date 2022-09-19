مواعيد غلق المحلات في الشتاء 2022.. تبدأ من 30 سبتمبر

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، بدء العمل بالمواعيد الشتوية بالمحلات والمطاعم يوم 30 سبتمبر الجاري، لضبط الشارع ومنع الإزعاج خاصة في المناطق السكنية، مع ترك الفرصة لشركات النظافة لتنظيف الشوارع.

مواعيد غلق المحلات في الشتاء

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريح لـ«الوطن»، أن مواعيد عمل المحلات والمولات تبدأ من الساعة السابعة صباحا على أن يتم غلق المحلات في الشتاء الساعة العاشرة مساءً ويتم مد العمل ساعة أيام الإجازات وأيام الخميس والجمعة.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات في الشتاء

وعن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات فسوف تكون من الساعة السادسة صباحا على أن يتم غلقها الساعة الواحدة صباحا أيام الإجازات والخميس والجمعة وفق المواعيد الشتوية.

مواعيد غلق الورش

ووفق المواعيد الشتوية التي يبدأ تننفيذها 30 سبتمبر الجاري، فمن المقرر أن يتم غلق الورش ومحلات الأعمال الحرفية السادسة مساءً.

وأكد أن خدمات الديلفري للمطاعم والكافيهات، مستمرة على مدار 24 ساعة، ويتم تشغيل المخابز والصيدليات ومحلات الخضراوات والفاكهة والبقالة طول اليوم أيضا لخدمة المواطنين.