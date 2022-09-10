تأجيل محاكمة 14 متهمًا في قضية «داعش الوراق» لـ11 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش الوراق»، لجلسة 11 أكتوبر للمرافعة.

هيئة المحكمة

صدَر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع للخطر

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، قيام المتهمين في الفترة من عام 2014 وحتي فبراير عام 2021، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر.

الانضمام لجماعة إرهابية

وأضافت أوراق القضية، انضمام المتهمون من الثاني وحتي العاشر لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ومول المتهمين من السابع وحتي الحادي عشر تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، وانضم المتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا لجماعة الإرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.