«التنمية الحضرية»: جار العمل على «روضة السيدة 2» بنسب متقدمة (صور)

كشف المهندس إيهاب الحنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضرية، أنه جار العمل خلال هذه الفترة في مرحلة الخرسانات بالمرحلة الثانية من مشروع «روضة السيدة 2»، على مساحة 7 أفدنة داخل حي السيدة زينب، فى إطار خطة الدولة بشأن تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.

تتكون العمارة الواحدة من أرضي و5 أدوار

أشار منسق عام صندوق التنمية الحضرية، فى حديثه لـ«الوطن»، إلى أن مشروع تطوير «روضة السيدة 2»، يعد استكمالا لخطة تطوير منطقة السيدة زينب، بإجمالى 16 عمارة سكنية، تتكون العمارة الواحدة داخل المشروع، من أرضي و5 أدوار متكررة، كما أن كل عمارة داخل مشروع «روضة السيدة» سيكون بها وحدات تجارية بالدور الأرضي.

أوضح «حنفي»، أن مشروع «روضة السيدة» بمرحلتيه الأولى والثانية، يعد «كومباوند» متكاملًا به وحدات سكنية تجارية إدارية وغيرها من الخدمات المختلفة، منوها على أن مشروع «روضة السيدة 1»، تم تنفيذه على الطابع المعماري الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة المنطقة الإسلامية.

تصميمه على الطراز المعماري الإسلامى ليتناسب مع طبيعة المنطقة

وأكد منسق عام صندوق التنمية الحضرية، على أن المرحلة الثانية من مشروع «روضة السيدة»، سيتم تصميمه على الطراز المعماري الإسلامى، ليتناسب مع طبيعة المنطقة وقربها من مسجد السيدة زينب، كما سيتم تصميم العمارات داخله بأحدث التصميمات، والأنظمة المقاومة للزلازل.

كما أشار «حنفي» إلى أن منطقة «روضة السيدة 2»، تعد واحدة من أبرز المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وفي بداية مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، التى تم العمل عليها تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بشأن إزالة المنازل داخلها، وإزالة الردم، وإخلاؤها من السكن، ليعودوا مرة أخرى للتسكين عقب انتهاء المشروع.

وأضاف منسق عام صندوق التنمية الحضرية، أن هناك عدد كبير من المشروعات التى يعمل على تنفيذها صندوق التنمية الحضرية، خلال هذه الفترة، وعلى رأسها مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، ومشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية.