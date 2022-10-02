تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية داعش العمرانية لـ7 نوفمبر

أجَّلت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أحمد مصطفى، محاكمة عدد 22 متهمًا، بينهم 10 متهمين محبوسين، على ذمة القضية، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في منطقة العمرانية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية»، لـ7 نوفمبر لاستكمال المرافعة.

الانضمام لجماعة إرهابية

وفقًا لما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017 جنايات أمن دولة، قيام المتهم الأول هاني عبدالله «محبوس» خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019، بتولي قيادة جماعة إرهابية كان غرضها تعطيل أحكام القانون والدستور، وإحداث أعمال تخريبية، فضلًا عن قيام المتهمين من الثاني وحتي الثامن عشر بالانضمام أيضًا لذات الجماعة، وأن المتهم التاسع عشر وحتى الثاني والعشرين موَّلوا جماعة إرهابية وحازوا أسلحة نارية، والمتهمين من الثالث وحتى السادس شرعوا في قتل ضابط شرطة يدعى «محمد طارق»، وأحد أفراد الشرطة ويدعى «محمد صبحي»، وخربوا سيارات الشرطة والممتلكات العامة.

تخريب ممتلكات عامة

أدلة جمعتها النيابة العامة حول هذه القضية وانتهت من التحقيق مع المتهمين، وجهت للمتهم الأول والثاني تهم تخريب ممتلكات عامة وقتل أفراد شرطة، ورصدهم لسيارات الشرطة والتخطيط لسرقتها، وحيازتهم لأسلحة نارية بنادق وخرطوش ومسدسات.