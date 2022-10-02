هل الشتاء المقبل قارس البرودة؟.. «الأرصاد» توضح

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا، بعد ارتفاعها على مدار الأسبوع الماضي، واليوم وأمس من الأسبوع الجاري، إذ أن فصل الخريف من الطبيعي أن يشهد فى بداياته ارتفاعات في درجات الحرارة.

البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة

أوضحت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة قناة «Dmc»، أن بداية من غد الاثنين، ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، غدا الاثنين، فمتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة كالآتي: العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة.

طقس حار رطب نهارا

وشرحت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أما بالنسبة لفصل الشتاء لا أساس لأى شائعات تؤكد انه سيكون فصل قارس البرودة، وأى توقعات الآن غير علمية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.