مدير مدرسة التكنولوجيا التطبيقية: الدراسة متطورة وتؤهل لسوق العمل

استعدادت جادة تتم داخل المدرسة، لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد، في السنة الرابعة على تأسيسها، والتي شيدت في عام 2018، التي حرص الكثير من الطلاب على الالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية، التي حرصت الدولة على الوسع فيها بجانب نوعيات أخرى من المدارس، بهدف خلق بيئة تعليم أفضل جودة أكثر تواكبا مع المستقبل.

مدرسة «أي تك ITECH»، أحد نوعية التعليم الجديدة التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، والتي تهدف لإكساب طلابها مهارات مختلفة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل، ولفتح أفق تعلمية جديدة، ضياء غنيم مدير المدرسة يروي لـ«الوطن»، أن هناك عدة شروط للقبول بالمدرسة من بينها أن يكون مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية ما بين «250 لـ 280 درجة»، وأن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية.

مدة الدراسة بالمدرسة 5 سنوات

5 سنوات هي مدة الدراسة بالمدرسة، وبعد التخرج يحصل الطالب على مؤهل فوق المتوسط «دبلوم فني متقدم»، يدرس فيها تخصص البرمجة بجانب العديد من المواد الأساسية منها «الرياضيات، اللغة العربية، الفيزياء، الاقتصاد»، وغيرها من المواد الدراسية التي تكون بكل السنوات بالمدرسة، وكل عام تكون دراسة المادة بشكل أكثر عمقا.

الدراسة بالمدرسة بالجانب العملي، تكون في معامل المدرسة المخصصة، والذي يهدف لتنمية المهارات الشخصية للطلاب، وإكسابهم جزء من الحياة العملية هو ما يكون جزء من الحياة العملية، «50% من الشغل في المدرسة بيركز على تأهيل الطالب لبيئة العمل»، وتوجد مواعيد صارمة للحضور والانصراف يُحاسب عليها الطلبة لتعليمهم الانضباط والالتزام، بخلاف نظام التعليم الفني القديم، وفقا لحديث مدير المدرسة.

الهندسة والحاسبات والمعلومات أبرز الكليات المتاحة لخريج المدرسة

كليات عدة يمكن لخريج المدرسة الالتحاق بها من أبرزها كليات الهندسة، حاسبات والمعلومات، «الهدف الأساسي إننا نأهل الطلبة للشغل مباشرة أكثر من تأهيلهم للالتحاق بالكليات»، فريج يحصل على شهادة دولية معتمدة تمكنه من العمل داخل أو خارج مصر تحت مسمى «فني برمجة» متخصص في تطوير المواقع الإلكترونية، أو تطبيقات الموبايل، أو متخصص في أمن وسلامة المعلومات، وتقوم المدرسة بترشيح الطلبة المتفوقين للعمل في تخصصهم في الشركات الكبرى.