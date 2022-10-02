مدير البيئة بالجامعة العربية: منتدى الأزهر للتغيرات المناخية توقيته مهم

شدد محمود فتح الله، مدير البيئة والأرصاد بالجامعة العربية، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية، مؤكدا أن المنتدى الخامس لجامعة الأزهر حول التغيرات المناخية، يأتي في توقيت مهم يسبق انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة cop 27 الذي تستعد الدولة المصرية لاستضافته في شهر نوفمبر المقبل.

فتح الله: «الدول العربية» تولي اهتماما كبيرا لقضايا المناخ والبيئة

وأكد خلال كلمته اليوم بالمنتدى الخامس لجامعة الأزهر حول التغيرات المناخية، والذي ينعقد تحت عنوان «دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية»، أن جامعة الدول العربية تولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا المناخ والبيئة، وهناك تعاون كبير مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز دورهم في حل المشكلات ومواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الإنسان.

منتدى الأزهر الدولي الخامس حول التغيرات المناخية

وتعقد جامعة الأزهر منتداها الدولي الخامس حول التغيرات المناخية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يأتي هذا المنتدى قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمي «COP27» المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، من أجل استكمال الجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.