مصرع سيدة سقط عليها ونش بشبرا الخيمة.. «كانت راجعة بأطفالها من المدرسة»

شهدت منطقة ميت نما، بشبرا الخيمة، مصرع ربة منزل إثر سقوط ونش عليها مما أدى إلى مصرعها في الحال، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب، بمصرع ربة منزل إثر سقوط ونش مبانٍ عليها.

تفاصيل مصرع ربة منزل في ميت نما

انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومعاونة الرائد محمود سرور والرائد عمرو رضوان معاوني رئيس المباحث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع ربة منزل، أثناء رجوعها بأطفالها من المدرسة إثر سقوط ونش مبانٍ بإحدى العمارات من الدور الثامن بشارع المدارس بمنطقة ميت نما.

التصريح بدفن الجثة

وطلبت جهات التحقيق، تقرير الطب الشرعي حول الواقعة، وسبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بدفن الجثة وذلك بعد توقيع الكشف الطبي.