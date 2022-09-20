مصرع ربة منزل سقطت من شرفة الطابق الثالث بمنزلها في سوهاج

لقت سيدة، في عقدها الرابع من عمرها، من مركز سوهاج، مصرعها، حيث اختل توازنها وسقطت من أعلى الطابق الثالث لتلقى حتفها.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد يفيد ورود بلاغ لقسم أول سوهاج من غرفة عمليات النجدة بسقوط سيدة بدائرة القسم من أعلى المنزل.

الانتقال لموقع الحادث

و على الفور تم الإنتقال لموقع الحادث وتبين أنه أثناء تواجد المدعوة «سماح خ ح ف» سن 40عاما منفصلة وتقيم رفقة أهلها بدائرة القسم بشرفة مسكنها بالطابق الثالث بذات الناحية أختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال كل من والدتها "شادية ا ع ا" سن 60 عاما ربة منزل وشقيقها " محمد خ ح ف" سن 39 عاما موظف و شقيقتها " ياسمين خ ح ف" سن 20 عاما ربة منزل ويقيمون جميعا بذات الناحية رفقة المتوفاة افتدوا بمضمون ما تقدم ولم يتهموا أحداً بالتسبب فـي ذلك وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع وضع الجثة تحت تصرف الجهات المختصة.