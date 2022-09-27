مصرع ربة منزل «أربعينية» بلدغة ثعبان في أطفيح

لقيت ربة منزل في العقد الرابع مصرعها، إثر إصابتها بلدغة ثعبان، داخل منزلها بمركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بوفاة سيدة أربعينية

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارا من مستشفى أطفيح المركزي، يفيد بوفاة سيدة أربعينية فور وصولها للمستشفى مصابة بلدغة ثعبان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدراة العامة لمباحث الجيزة لمكان الواقعة.

لدغة ثعبان السبب في الوفاة

وبعمل التحريات الأولية، بقيادة العميد محمد مختار رئيس القطاع، تبين أن المتوفاة لقت مصرعها تعرضت للدغة ثعبان داخل منزلها، وإثر ذلك نقلها زوجها لمستشفى أطفيح المركزي، لتداركها بالعلاج اللازم إلا أنها لقت مصرعها فور وصولها إلى المستشفى، وجرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

لا توجد شبهة جنائية في الواقعة

وعلى الفور استدعت النيابة العامة زوج المتوفاة، من أجل سماع أقواله في الواقعة، الذي قرر بأنها لقت مصرعها بسبب لدغة ثعبان أثناء دخولها المرحاض في منزلها، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث، ومن جانبها صرحت النيابة العامة بدفن الجثة.