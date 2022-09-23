لوحة معدنية كشفت المتهم.. مصرع ربة منزل أثناء عبورها الطريق بأكتوبر

لقيت ربة مصرعها إثر وقوع حادث تصادم حال عبورها أعلى بمنطقة وصلة دريم أعلى الطريق الدائري وتم نقل الجثة للمستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

المجني عليها كانت تعبر الطريق

بداية الواقعة كانت بتلقي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع سيدة إثر حادث تصادم سيارة حال عبورها أعلى كوبري وصلة دريم بالطريق الدائري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف لنقل الجثة، وبالانتقال عثر على جثة السيدة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

لوحة معدنية كشفت هوية المتهم

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان والتي أشرف عليها اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، تبين أنه أثناء عبور المتوفاة وتبلغ من العمر 24 سنة، ربة منزل الطريـق اصطدمت بها سيارة ملاكي وفر قائدها هارباً إلا أن اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة سقطت بمكان الحادث.

تحديد مكان المتهم وضبطه

تمكنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للجيزة، من تحديد مكان وجود المتهم قائد السيارة، كما نجحت في ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

عقوبة القتل الخطأ

وقال منتصر البدراوي، الخبير القانوني، عن عقوبة تهمة القتل الخطأ في قانون العقوبات المصري إنه نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ويضيف «البدراوي» أن «تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».

كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.