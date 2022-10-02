المشدد 15 عاما لأخوين قتلا شقيق زوجة أحدهما في مشاجرة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا لخيمة، بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد 15 عامًا لشقيقين متهمين بقتل شقيق زوجة أحدهما، وأمرت بمصادرة السلاح الناري المضبوط، وألزمتهم بدفع المصروفات الجنائية.

وشهدت محاكمة المتهمين مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تنازلت شقيقة المجني عليه وزوجة أحد المتهمين عن اتهامها، فيما قال والد المجني عليه خلال التحقيقات إن ابنه المجني عليه هو من بدأ المشاجرة مع المتهمين، مما تسبب في تخفيف الحكم عليهم.

القاضي للمتهمين: إذا كانت الجريمة ترتكب في لحظة فإنك تدفع ثمنها للحظات

ووجه قاضي المحاكمة رسالة للمتهمين تضمنت «إذا كانت الجريمة ترتكب في لحظة فإنك تدفع ثمنها للحظات»، متابعا: «أنت وشقيقك استسهلتما أن ترتكبا تلك الجريمة وأن تتعاملا مع الأمر بطريقة دموية حيث إنه لم يكن هناك مبرر أبدًا أن تتعامل مع شقيق زوجتك بتلك الطريقة الدموية، داخل منزل المجني عليه».

وأردف: «المحكمة رأت أنه لم يكن هناك سبق إصرار عند ارتكاب الجريمة، لمن أن من يعش بالسيف هو بذات السيف يموت، ليس كل براءة معناها أنك لم تفعل، وأننا لم نلهث بأن ندينك إذا كانت الأوراق غير كافية لإدانتك، حاذر ولا تعود وإذا عدتم عدنا».

تفاصيل الواقعة

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من المستشفى بوصول «أحمد.م» جثة هامدة، متأثرًا بإصابته المتفرقة بالجسد، بإجراء التحريات تبين قيام شقيقين وهما «محمد.س.ا.د»، 25 سنة سائق، و«محمود.س.ا.د» 32 سنة، سائق، بقتل «أحمد.م»، شقيق زوجة أحد المتهمين، بالتعدي عليه باستخدام سلاح «سنجة»، و«فرد خرطوش»، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهم داخل منزل المجني عليه، وذلك بسبب خلافات أسرية.