تعرف على خطوات استخراج شهادة من المحكمة إلكترونيا

تواصل وزارة العدل خطتها للتحول الرقمي باستخدام تكنولوجيا نقل البيانات، وكان آخر خطة العدل للتسهيل على المواطنين هي مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد، وذلك من خلال وحدات إلكترونية ترتبط بقواعد البيانات المرتبطة بالمحاكم من أجل التسهيل على المواطنين حين تتبع خطوات استخراج شهادة من المحكمة إلكترونيا.

«الوطن» تقدم للقارئ خدمة التعرف على خطوات استخراج شهادة من المحكمة إلكترونيا وهي كالتالي:

- كتابة طلب يدون فيه اسم المجني عليه واسم المتهم والشهادة المطلوبة ورقم الجنحة وسنتها.

- تقديم الطلب المكتوب إلى قسم الجدول بالمحكمة لتقديم رسوم الشهادة.

- سداد الرسوم المستحقة على الشهادة إلى خزنة المحكمة.

- تحرير النموذج المعد لطلب الشهادة وما بها من بيانات مطلوبة.

- يقيد رقم الشهادة بالدفتر المعد لذلك ثم التوجه إلى قسم الجدول للحصول على الشهادة مختومة بشعار الجمهورية وإمضاء أمين عام المحكمة.

محامي يشرح خطوات استخراج شهادة من المحكمة إلكترونيا

الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض يشرح كيفية خطوات استخراج شهادة من المحكمة إلكترونيا، فيقول إن المشروع يقوم على توفير وحدات ذكية تمكن المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة دون التوجه إلى مقر المحكمة للحصول على شهادة إلكترونيًا، وأن تلك الأجهزة تكون موصولة بقاعدة البيانات في المحاكم، ما يُتيح للمتقاضي أن يستخرج شهادات المحاكم عن بُعد.

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن» أن عدد الوحدات العاملة في مشروع استخراج شهادة من المحكمة إلكترونيا لدى إطلاقه تبلغ 3 وحدات في مراحل تنفيذه الأولى، وتوفير إحداها بالفعل في محكمة مصر الجديدة الجزئية، وحدتين في محكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين وتوفر الوحدات الإلكترونية استخراج شهادات المحاكم عن بعد بالنسبة للشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.