«بسيوني» بيج المنوفية يحصد المركز الثاني ببطولة أحمد علي الدولية: شرفت بلدي

أعلن الاتحاد المصري لكمال الأجسام، عن نجاح بسيوني البدوي ابن قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، في حصد المركز الثاني ببطولة أحمد علي الدولية «كلاسك فيزيك» المقامة على استاد القاهرة الدولي تحت طول 173 سم ووزن 81 كيلو جرام، وذلك بمشاركة عدد كبير من أبطال كمال الأجسام في مصر والدول العربية.

«الحمد لله أنا تعبت واجتهدت كتير عشان أوصل للمركز الثاني وأشرف بلدي».. هكذا بدأ بسيوني البدوي 27 سنة، حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أنه لم يتفاجأ في الحصول على المركز الثاني لأنه كان يتوقع حصد المركز الأول، نظرا للصعوبات والتحديات التي واجهته من خلال التدريب يوميا ونجح في اجتيازها، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في بطولة أحمد على الدولية كلاسك فيزيك.

إنجازات ابن المنوفية

وتابع «بسيوني»، أنه نجح في حصد العديد من البطولات خلال السنوات الماضية، حيث توج ببطولة الجمهورية الدرجة الثانية التابعة للاتحاد الدولي مرتين، وحصل على المركز الثاني بها مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثاني في البطولة العربية منذ شهرين المقامة في إسكندرية.

«بسيوني»: مثلي الأعلى البطل أحمد الورداني والبيج رامي

ويطمح «بسيوني» في الحصول على كارت الاحتراف خلال الفترة المقبلة للمشاركة في البطولات الدولية بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن مثله الأعلى البطل أحمد الورداني والبيج رامي الذي أعطى دفعة معنوية قوية لأبطال كمال الأجسام في مصر للمنافسة على أقوى البطولات العالمية.