اتحاد كمال الأجسام: البطولة العربية المقامة بمصر شهدت أرقاما قياسية

قال الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي، إنّ البطولة العربية لكمال الأجسام انطلقت أول أمس بتسجيل اللاعبين والأوزان والأطوال، وبالأمس تم افتتاح البطولة في تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، حيث لم يتأخر في تقديم كل الدعم للاتحاد المصري لإقامة هذه البطولة.

تنظيم البطولة على أعلى مستوى

وأضاف رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «شارك في البطولة 14 دولة، رغم ظروف كورونا، ومصر هي لؤلؤة الشرق، وجرى تنظيم البطولة على أعلى مستوى، وكان هناك تنافس كبير، وشارك فيها نحو 420 لاعبا».

أرقاما قياسية جديدة

وتابع رئيس الاتحاد المصري العربي والأفريقي لكمال الأجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي: «لأول مرة البطولة حققت أرقاما قياسية جديدة، رئيس الاتحاد الدولي حضر، و5 حكام من أوروبا حضروا أيضا لضمان الحيادية التامة، كما وصل 16 كارت احتراف، ولأول مرة يقدم الرعاة مكافآت مالية، بواقع 15 ألف جنيه للمركز الأول و10 آلاف جنيه للوصافة والثالث 5 آلاف جنيه».