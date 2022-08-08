مجمع بنوك ومول تجاري عالمي.. مشروعات خضراء في شرم الشيخ داخل الحديقة الذكية

تستعد مدينة شرم الشيخ، لاستضافة مؤتمر قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، حيث تستضيف نحو 30 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، لمناقشة التغيرات المناخية وتأثيرها على العالم، والبحث عن حلول لأزمة الانبعاثات الكربونية التي تؤثر سلبا على الحياة في الأرض.

وبعد انتهاء الاستعدادات، تصبح مدينة شرم الشيخ أول مدينة خضراء في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث روعي في المشروعات الجديدة المنفذة، أن تكون صديقة للبيئة، لجذب السائحين إليها، والحفاظ على المناخ.

الحديقة الذكية

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات صحفية عنه، إنّ المشروعات المقامة في شرم الشيخ حاليا وصلت إلى 31، وتنوعت بين بنية تحتية ومحطات كهرباء ومياه وطرق وكباري، وميادين وزراعات خضراء، فضلا عن الحديقة الذكية التي تقع على الطريق الأوسط بجوار مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنّ الحديقة الذكية تنفذ لأول مرة على مستوى المحافظة، على مساحة 110 آلاف متر مربع، وتضم مجمع البنوك ومول تجاري عالمي.

تفاصيل مجمع البنوك والمول التجاري

وأكد فوده، أنّ شرم الشيخ تضم جميع البنوك تقريبا، ومعظمها يقع في شارع البنوك بهضبة أم السيد، والبعض الآخر متباعد عن الآخر، لذا تقرر إقامة مجمع متكامل لكل البنوك المصرية والأجنبية في مصر بشكل منظم ويقدم خدمة ذكية للسياح، في إطار الاستعداد لـ قمة المناخ.

وتابع أنّ مجمع البنوك جرى تصميمه على أحدث النظم العالمية، ليكون نموذجا فريدا من نوعه داخل شرم الشيخ، حيث جرى إقامة مول تجاري عالمي يضم أشهر الماركات العالمية، واختيار إقامة المول ومجمع البنوك بالحديقة الذكية، لأن الحديقة ستكون أحد أهم المقاصد السياحية للسياح، لافتا إلى أنّ المجمع والمول على مساحة 3500 متر مربع.