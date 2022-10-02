«بحوث الزراعات» بسخا عن سعر قنطار القطن اليوم: طويل بحري سجل 4200 جنيه

أكد الدكتور محمد أبواليزيد، رئيس قسم تربية القطن، بمحطة بحوث الزراعات بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن قد سجل تراجعًا للقطن طويل بحري من 5500 جنيه في آخر مزاد ليسجل اليوم الأحد 4200 جنيه، وذلك لأصناف القطن طويل بحري جيزة 94، وجيزة 97، بالإضافة للقطن فائق الطول 93، و96 التي يزرع في محافظات وجه بحري، بينما سجل سعر قنطار القطن اليوم ضمن آخر مزاد للقطن طويل قبلي بصعيد مصر 3800 جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم ببحري وقبلي

وأشار دكتور محمد أبواليزيد في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن سعر قنطار القطن اليوم الأحد، طويل بحري قد سجل تراجعًا بالنسبة لآخر مزاد 1300 جنيه عن سعرة الحالي اليوم الأحد ليسجل 4200 جنيه طبقاً لآخر مزاد قد عقد للقطن طويل ببحري، ونحو 700 جنيه بالنسبة لآخر مزاد للقطن طويل قبلي.

جني القطن للمرة الثانية

وأوضح دكتور محمد أبواليزيد، أن المزارعين يقومون بجني محصول القطن من خلال جني للمرة الثانية، ثم يقومون عقب ذلك بتقطيع الحطب وخدمة وحرث الأرض للقيام بزراعتها بمحاصيل أخرى من الزراعات الشتوية مثل القمح والفول والشعير والبرسيم وغيرها من المحاصيل التي تزرع في فصل الشتاء.

المنزرع من محصول القطن

وتجدر الإشارة إلى أن المنزرع من محصول القطن على مستوى محافظة كفر الشيخ سواء بقرى الساحل المطل على مياه البحر المتوسط من مراكز البرلس، ومطوبس، وبلطيم، وباقي مراكز الإقليم قد بلغت نحو 107 آلاف فدان من محصول القطن طويل بحري التي تتميز تلك الأراضي في زراعة محصول القطن منذ عشرات السنين.