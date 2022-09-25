عمرو الليثي يكشف عن صور نادرة لهشام سليم في كواليس فوازير «خد وهات»

استعاد الإعلامي عمرو الليثي، ذكرياته مع الفنان الراحل هشام سليم، ونشر صور نادرة من كواليس مسرحية «خد وهات»، التي أنتجها عام 1996.

عمرو الليثي ينشر صور نادرة لهشام سليم

ونشر عمرو الليثي عبر حساباته على مواقع التواصل فيسبوك وانستجرام صور من كواليس الفوازير ظهر فيها هشام سليم ورانيا فريد شوقي، وكتب عمرو الليثي: «صور نادرة لي مع الراحل هشام سليم رحمة الله عليه، أثناء تصوير الفوازير التي أنتجتها له عام 1996»

وفوازير «خد وهات» من تأليف يوسف عوف وإخراج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وبطولة هشام سليم ورانيا فريد شوقي وعبد الله فرغلي وسعاد نصر وأحمد راتب ومحمد هنيدي.

تكريم اسم المنتج ممدوح الليثي بمهرجان القاهرة للدراما

وتسلم الإعلامي عمرو الليثي، منذ يومين، تكريم والده المنتج ممدوح الليثي، من مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، اسم المنتج الراحل ممدوح الليثي، وتسلم الجائزة نجله الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وأحفاده محمد وشريف.

عمرو الليثي يعبر عن سعادته البالغة لتكريم والده من مهرجان القاهرة للدراما

وكان الإعلامي عمرو الليثي أعرب عن سعادته البالغة، حينها، لتذكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لوالده بالدورة الاولي، من مهرجان القاهرة للدراما، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان تكريم والده وبمثابة وسام أنه يشعر بهذا من إدارة المهرجان والقائمين عليه، وأنه يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأن القائمين عليها تذكروا والده في الدورة الأولى.