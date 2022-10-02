باحثة في علم الطاقة: تدوين أمنياتك يساعدك على تحقيق أحلامك

وجهت الدكتورة سحر النمر باحثة في علوم الطاقة، عدة نصائح لتحسين علاقتك بزملائك بالعمل والنجاح في وظيفتك، موضحة ضرورة التأكد من قدراتك وعدم التفكير فى الجانب السيئ في العمل، لأنه يؤثر فيما بعد بطبيعة تعاملاتنا مع من حولنا، ويجب تصليح ما نراه سلبيا في شخصيتنا.

التمارين المهمة في الطاقة

وأضافت خلال لقاء في برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة Dmc، أن كتابة أمنياتك وأحلامك في ورقة، من التمارين المهمة في الطاقة، إذ تساعد في جذب كل ما هو مستحيل وما تتمناه في العمل، مضيفة: «إوعى تقول أنا غير محظوظ، أنا ليس عندي المال الكافي.. هذا بالفعل سيؤثر في حالتك المادية».

برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الإعلامية سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.