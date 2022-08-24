«الطاقة الذرية» تشارك بوفد في مؤتمر علوم وتكنولوجيا الإشعاع بفيينا

شارك وفد رفيع المستوى من هيئة الطاقة الذرية برئاسة الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، وعضوية الدكتورة سحر إسماعيل رئيس مركز تكنولوجيا الإشعاع، والدكتورة نادية هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، بالإضافة لعشرين باحثاً وباحثة من علماء الطاقة الذرية في فاعليات المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات علوم وتكنولوجيا الإشعاع (إيكارست -2022) والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2022 بمقر الوكالة بفيينا بالنمسا.

توافق المنتجات المشعة في جسم الإنسان

وأشارت هيئة الطاقة الذرية، في بيان لها، إلى أن المؤتمر يلقي الضوء على العديد من الابتكارات والإنجازات الحديثة في مجال علوم الإشعاع، مع إعطاء نظرة شاملة على وضعها في الأوساط الأكاديمية والصناعية، فضلاً عن قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل، حيث يهتم علماء الإشعاع حاليًا على مستوى العالم بالقضايا المتعلقة بإنتاج مواد متقدمة عالية الأداء من خلال العمليات الصناعية «الخضراء» لضمان بيئة أنظف، كذلك الوصول إلى فهم شامل للتأثيرات الكيميائية للإشعاع في ظل ظروف خاصة، وهو أمر مهم لعلوم المواد في مجال الطاقة النووية، ودراسات استقرار وتوافق المنتجات المشعة في جسم الإنسان، وللتطبيقات الإشعاعية الأخرى.

تنفيذ المعايير الدولية اللازمة للتحكم في العمليات

قالت الهيئة إن المؤتمر يشمل التحديات التي تواجه التطبيقات الإشعاعية مثل ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت الإشعاعية، بالإضافة إلى تنفيذ المعايير الدولية اللازمة للتحكم في العمليات، وضمان استمرار الإمداد والنقل لشحنات الكوبالت 60 عبر القارات، وتطوير جيل جديد من مسرعات شعاع الإلكترون عالية الطاقة ومصادر الأشعة السينية للتطبيقات الناشئة.

مواجهة التحديات الناشئة

وكشفت الهيئة أن المؤتمر يعتبر بمثابة منصة عالمية لعلوم وتكنولوجيا الإشعاع، والتي يمكن من خلالها استفادة الصناعة والأوساط الأكاديمية لتعزيز مبادرات جديدة لضمان نجاح تقنيات وتطبيقات الإشعاع في مواجهة التحديات الناشئة في مختلف المجالات.

قياس الجرعات والمعايير وإدارة الجودة للمنشآت الإشعاعية

وتشمل محاور المؤتمركيمياء الإشعاع المتقدمة واتجاهات علوم وتكنولوجيا الإشعاع، الأدوار الناشئة لعلوم وتكنولوجيا الإشعاع في مراقبة البيئة وحمايتها، قياس الجرعات والمعايير وإدارة الجودة للمنشآت الإشعاعية، المواد المتقدمة من الأساسيات إلى التطبيقات، جيل جديد من مصادر الإشعاع أشعة جاما، شعاع الإلكترون، والأشعة السينية، مصادر إشعاع بديلة تعتمد على تقنيات المعجل الإلكتروني، التعقيم الإشعاعي والتأهيل الميكروبيولوجي، التكنولوجيا الإشعاعية والنووية للحفاظ على التراث الثقافي.

التعرف على أحدث الاتجاهات الدولية

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية إن هيئة الطاقة الذرية المصرية تشارك بوفد عال المستوى بالإضافة إلى عشرين باحثاً وباحثة من مراكز الهيئة الأربعة وذلك بهدف عرض أحدث الأبحاث العلمية التي قام علماء الهيئة بإجرائها وكذا حضور فاعليات المؤتمر من ورش عمل علمية للاستفادة من الاحتكاك الدولي بالإضافة للتعرف على أحدث الاتجاهات العلمية الدولية في مجالات تطبيقات علوم الإشعاع.

المشاركة الفعالة والكبيرة من علماء الطاقة الذرية المصرية

قالت الدكتورهداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي ورئيس الوفد المصري، بأن المشاركة الفعالة والكبيرة من علماء الطاقة الذرية المصرية في هذا المؤتمر الدولي يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في مجالات أبحاث الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كذلك تميز علماءنا وأبحاثهم للمستوى الدولي مما أدى إلى قبولها للعرض في هذا المحفل العالمي للعلماء والأكاديميين ورجال الصناعة في مجالات تطبيقات علوم الإشعاع والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية بأن هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات الدولية التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث يحضره أكثر من 800 مشارك من حوالي 90 دولة وأن مشاركة علماء الطاقة الذرية فخر كبير وتقدير لمكانة الهيئة في المحافل الدولية.