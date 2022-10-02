مطربو قطر والإمارات والمغرب وفلسطين والأردن نجوم احتفالية 6 أكتوبر

يجرى على قدم وساق حاليا، الإعداد لعدد من الأغنيات الوطنية الخاصة باحتفالية 6 أكتوبر، التي من المقرر أن تنطلق بعد عدة أيام، احتفالا بالنصر الذي مر عليه 49 عاما.

فهد الكبيسي يمثل قطر ومحمد عساف يمثل فلسطين في احتفالات أكتوبر

علمت «الوطن»، أن الاحتفالية الجديدة التي تحمل رقم 49، سيشارك فيها نخبة من نجوم الغناء المصري والعربي، من بينهم من مصر الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان أحمد سعد والطفل محمد أسامة.

اما النجوم العرب فسيكونوا من عدة دول عربية، منها لبنان والمغرب والأردن وفلسطين وقطر والإمارات.

نداء شرارة تمثل الأردن وبلقيس تمثل دولة الامارات العربية

وسيشارك من لبنان الفنانة نوال الزغبي، ومن دولة المغرب الفنانة جميلة البداوي، ومن الأردن الفنانة نداء شرارة، ومن دولة الامارات الفنانة بلقيس، ومن فلسطين الفنان محمد عساف، أما من دولة قطر فيشارك الفنان فهد الكبيسي.

كانت احتفالات أكتوبر الماضية، شهدت مشاركة عدد من الفنانين العرب من بينهم الفنانة ديانا حداد، والفنانة الإماراتية بلقيس.

وقدمت الفنانة اللبنانية أغنيتين، الأولى أغنية وطنية بمفردها، وأغنية أخرى تحمل اسم «كمل عبورك»، مع الفنان تامر حسني وبلقيس، من كلمات محمد البوغا ومن ألحان أحمد العتباني وقدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال.