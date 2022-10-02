شركات السياحة تبدأ تلقي طلبات الأقباط الراغبين في السفر للحج بالقدس

بدأت شركات السياحة في تلقي طلبات المواطنين المصريين من الأقباط الراغبين في أداء الحج بالقدس هذا العام.

وقال صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة التي تنظم الحج لأقباط مصر وعددها نحو 30 شركة سياحة بدأت من أول أكتوبر الجاري في الإعلان عن تنظيم برامج الحج للقدس هذا العام وتلقي الطلبات من الراغبين في السفر.

أسعار برامج الحج للقدس تبدأ من 900 دولار وحتى 1500 دولار

وأضاف لـ«الوطن»، أن أسعار برامج حج المسيحيين للقدس ستتراوح هذا العام ما بين 900 إلى 1500 دولار بدون تذكرة الطيران، لافتا إلى أنه يتم معادلة تلك المبالغ بالعملة المحلية وتحصيلها من العملاء بالجنيه المصري، موضحا أن أسعار تذاكر الطيران تحددها شركة مصر للطيران قبل سفر أول الأفواج للحج بالقدس بنحو أسبوعين.

أعداد الأقباط المسافرين للحج من مصر لن يتخطى الـ 500 ألف

وأوضح أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج إلى القدس تتوقع أن تؤثر الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية دول العالم حاليا على معدلات إقبال أقباط مصر على السفر للحج بالقدس هذا العام، موضحا أن أعداد المواطنين المصريين الذين سافروا للحج العام الماضي بلغ نحو 4 آلاف ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 5 آلاف العام الجاري.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن سفر المواطنين للحج سيبدأ خلال شهر أبريل المقبل، لافتا إلى أن ضوابط سفرالمصريين للحج بالقدس هذا العام لم تعلن إلى الآن، موضحا أنه من المتوقع ألا تشهد الضوابط أي تعديلات كبيرة عما تم إقراره العام الماضي، حيث سيسمح بالسفر للحج لمن تعدى الـ 40 عاما.

وأكد أن برامج الحج للقدس التى ستعلنها الشركات هذا العام تشمل السفر للقدس والعودة، منها إضافة إلى الزيارات والإقامة بفنادق كل من بيت لحم والقدس شاملة الإفطار والعشاء.