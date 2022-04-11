بعد توقف عامين.. انطلاق أولى رحلات حج الأقباط المصريين للقدس السبت

تنطلق يوم السبت المقبل، أولى رحلات حج الأقباط المصريين إلى القدس، وقال صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نحو 3 آلاف مسيحي مصري سيبدأون رحلات السفر لأداء الحج بالقدس بداية من يوم 16 أبريل الجاري، لافتا إلى أن السلطات المصرية أصدرت الضوابط المنظمة لسفر الأقباط للقدس وتقوم حاليا بإصدارالتصاريح والموافقات الأمنية على السفر، موضحا أنه من المنتظر إصدار تلك التصاريح والموافقات خلال الأسبوع الجاري.

«مصر للطيران» الناقل الحصرى لرحلات حج المسيحيين المصريين للقدس

وأضاف لـ«الوطن» أن شركة مصر للطيران هي التى ستنقل كل رحلات حج الأقباط المصريين للقدس، لافتا إلى أن أولى رحلات عودة الأقباط من القدس ستكون يوم 28 أبريل الجاري، على أن تكون آخر رحلات العودة يوم 2 مايو المقبل، كاشفا عن أقصى مدة لإقامة الحجاج الأقباط بالقدس هى 9 أيام.

إجراء تحاليل «pcr» لكل المسافرين للحج

وأشار إلى أن كل الأقباط المسافرين للحج سيجرون تحليل «pcr» الخاص بكورونا قبل السفر للقدس وآخر فور الوصول هناك، لافتا إلى أن المسافرين سيمكثون بفنادق القدس لحين ظهور نتيجة التحليل التي تظهر بعد يوم من إجراء التحليل، متابعا: «حال كانت نتيجة التحليل إيجابية فإنه يتم حجر الحاج وعزله داخل فندق الإقامة وإعطائه العلاج اللازم من قبل السلطات الصحية بالقدس، أما إذا جاءت نتيجة التحليل سلبية فيبدأ الحاج على الفور برنامج زيارات الأماكن الدينية والأثرية بكل من القدس وبيت لحم».

وأشار إلى أن أسعار الإقامة بفنادق بيت لحم والقدس ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% بالمقارنة بعام 2019، لافتا إلى أن أسعار برامج حج الأقباط للقدس شهدت ارتفاعات جديدة بعد زيادة أسعار الدولار مؤخرا، موضحا أن أسعار برامج حج الأقباط تبدأ من 32 ألف جنيه.

يشار إلى أن السلطات المسؤولة عن القدس ألغت حج الأقباط العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا.