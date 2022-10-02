السجن 10 سنوات لتشكيل عصابي لاتجاره في المخدرات بالإسكندرية 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا للاتجار بالمخدرات في الإسكندرية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

جاء حكم جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، في القضية التي تحمل رقم 9462 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بتمكنهم من ضبط أفراد تشكيل عصابي وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كانت معلومات وردت تفيد قيام كل من «م.ع»، عاطل و «ي.م»، عاطل، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما لمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار في المواد المخدرة، فتم تشكيل فريق بحثي مكون من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجرى تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجرى ضبط كلا المتهمين

حقيبة بها 155 قطعة حشيش

وأفادت التحريات، أنه جرى ضبط المتهم الأول، ممسكًا في يده حقيبة سفر سوداء، صغيرة الحجم، وجرى تفتيشها بعد محاولة هروب فاشلة من جانب المتهم، وتبين أن بداخلها 155 قطعة حشيش، بالإضافة إلى سلاح أبيض عبارة عن مطواة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبتفتيش المتهم الثاني، تم العثور على طربة حشيش بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما للاتجار في المخدرات، وأن المبالغ المالية من حصيلة بيع المخدرات وأن الهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

تحرر المحضر، وبالعرض على جهات التحقيق المعنية، وأحالت الواقعة بدورها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المذكور بالسجن المشدد 10 سنوات.