مصطفى قمر ينفي مشاركته في عمل درامي مع سمية الخشاب

نفى الفنان مصطفى قمر، الأنباء التي جرى تداولها مؤخرا بشأن مشاركته في بطولة مسلسل يجمعه بالفنانة سمية الخشاب خلال الفترة المقبلة.

مصطفى قمر: أحترم سمية الخشاب على المستوى الفني

وقال قمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يوجد عمل يشارك فيه مع سمية الخشاب، مؤكدا أنه يحترم الأخيرة على المستويين الشخصي والفني، وقدم معها من قبل فيلم بحبك وأنا كمان.

وأشار إلى أنه حاليا لا يحضر لعمل درامي، وربما يشارك في عمل فني خلال الفترة المقبلة.

مصطفى قمر أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في محافظة البحيرة ضمن فعاليات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء، وقدم خلاله عددا كبيرا من أشهر أغنياته؛ منها الليلة دوب، السود عيونه، منايا، حياتي، سكة العاشقين، سلمولي، لسه حبايب، جت تصالحني، من أول يوم عرفتك، جلبية طوبي، دباديبو، إسكندراني، وغيرها.

فارس بلا جواز آخر مسلسلات مصطفى قمر

وقدم مصطفى قمر في الموسم الرمضاني قبل الماضي، مسلسل فارس بلا جواز، وشاركه في البطولة كل من داليا مصطفى، طارق عبدالعزيز، محمد ثروت، سليمان عيد، طارق الإبياري، ومحمد طعيمة، والعديد من ضيوف الشرف، وهم من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

جدير بالذكر أن المشاركة الوحيدة الفنية التي جمعت مصطفى قمر بالفنانة سمية الخشاب، هي فيلم بحبك وأنا كمان، الذي عرض منذ ما يقرب من 20 عاما وحقق نجاحا وقت طرحه.