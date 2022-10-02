عميد «حقوق عين شمس»: سوق العمل يقيم لخريجينا وزنا كبيرا

نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس، حفل استقبال للطلاب الجدد بالشعبة الانجليزية، وقال الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، إن سوق العمل يقيم لخريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس، وزنا كبيرا، مشيرا إلى خريجي الكليه، نالوا أرفع المناصب في سلطات الدولة الثلاث «القضائية والتشريعية والتنفيذية».

تطوير نظم الامتحانات والقياس والتقويم

وقال في بيان له، إن كلية الحقوق التي أنشئت عام 1950 مع نشأه الجامعة، شهدت في الوقت الراهن، تطويرا جوهريا في مجالات التدريس والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، إذ شرعت في تطوير البنية الأساسية، إلى جانب إنشاء برامج جديدة تواكب المستجدات، بالإضافة إلى تطوير نظم الامتحانات والقياس والتقويم، وتقديم الخدمات الطلابية، ودعم الجوانب العلمية والتدريبية للمقررات الدراسية، واتخاذ خطوات ملموسة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والهيئة الإدارية، لافتا إلى عقد شراكات قوية مع الداخل والخارج، وتنظيم المؤتمرات الدولية حول قضايا مجتمعية ووطنية مهمة.

أهمية اكتساب المهارات والقدرات المهنية

ونوه الدكتور حسام العطار مدير الشعبة، بأهمية اكتساب المهارات والقدرات المهنية خلال فترة الدراسة، مثل اكتساب مهارات المرافعة، مشيرا إلى اتساع مجال العمل بالنسبة لخريجي كلية الحقوق، إذ تبؤا خريجي الشعبة في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة.

كما استعرضت الدكتورة دعاء أبو طالب نائب مدير الشعبة، المناهج الدراسية التي تنقسم بين اللغة العربية والإنجليزية، مؤكدة أن الشهادة فقط لن تكفي لسوق العمل حاليا، فلابد من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل، لاكتساب مهارة التفكير النقدي، والقدرة علي تحليل المواقف لن تأتي إلا من خلال الأنشطة المتاحة بالكلية، مثل النماذج الصورية ونماذج المحاكاة التي تقيمها الكلية مجانا للطلاب، الجامعة والكلية تعطي الفرصة للقيام بأنشطة بشهادات دولية مثل مسابقة جامعة اكسفورد، الاشتراك في منصة كورسيرا مجانا لطلاب الكلية