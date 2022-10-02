جامعة المنوفية الأهلية: إتاحة المقررات الدراسية للطلاب مجانًا هذا العام

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عادل مبارك القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية الأهلية حول انتظام الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية.

وأكد الدكتور عادل مبارك، على انتظام سير العمل بالجامعة، موجهًا التهنئة للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، واطمأن على انتظام الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في أعمال المحاضرات، وتوزيع الطلاب على المدرجات والمعامل، منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، مطالبًا منسقي البرامج بضرورة تقديم تقرير يومى حول انتظام سير العملية التعليمية.

رفع المقررات إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية

وأوضح القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية الأهلية، أنه تم رفع المقررات إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية، معلنًا أن المقررات متاحة للطلاب مجانًا هذا العام بمناسبة افتتاح الجامعة الأهلية.

وأشار التقرير إلى تفقد القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية الأهلية المدرجات والمعامل، كما عقد لقاءًا مفتوحًا مع طلاب الفرقة الأولى الملتحقين ببرنامجي كلية الهندسة، وكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية الأهلية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عادل مبارك، نشأة جامعة المنوفية الأهلية، والتجهيزات العلمية والمعملية بالجامعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، والتركيز على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها، مضيفًا أنه تم وضع خطة البرامج الدراسية بجامعة المنوفية الأهلية لتواكب هذه المتطلبات.

وخلال اللقاء، أجاب القائم بعمل رئيس الجامعة على أسئلة واستفسارات الطلاب حول سير العملية التعليمية، وأكد الدكتور مبارك أنه جار دراسة توفير وسائل مواصلات بالتواصل مع المحافظة، وكذا توفير أماكن تسكين للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، مؤكدًا على توفير سبل التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ لتقديم كافة سبل الدعم المطلوبة لهم.

تكلفة إنشاء جامعة المنوفية الأهلية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن جامعة المنوفية الأهلية تقع على مساحة 18 فدانًا، وتصل تكلفة إنشاءاتها وتجهيزاتها إلى قرابة 3 مليارات جنيه، ومصممة على أحدث مستوى معماري، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم مبنى رئيسًا، به المكاتب الرئيسية، وقاعات للاحتفالات والمؤتمرات، ومسرح، وقاعة مجلس الجامعة، وجميع القاعات مجهزة بأحدث التقنيات الفنية والصوتية، بالإضافة إلى عدد من المنشآت مجهزة بأحدث الأجهزة، وتشمل (مبنى العلوم الطبية، مبنى العلوم الهندسية، مبنى العلوم الإنسانية، مبنى المعامل)، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية وكافتيريا.