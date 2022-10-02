رئيس جامعة الدلتا: نعد كوادر تكنولوجية متميزة قادرة على المنافسة

شهد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، تحية العلم الوطني، مع انطلاق اليوم الأول للعام الجامعى 2022-2023، بحضور الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب.

«كشك»: الجامعة مستعدة لتقديم الدعم لكل طالب

أوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لكل طالب وسط توفير الجامعة بيئة تعليمية متميزة لإعداد كوادر تكنولوجية متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل وتحمل المسؤولية، وخدمة وتنمية المجتمع.

وأضاف "كشك" أن الجامعة انتهت من كافة الترتيبات والتجهيزات لبدء عام دراسي علمي وتعليمي وبحثي متميز ملائم للطلاب، مشيرًا إلى أنه جرى تجهيز المدرجات والمعامل وكافة الخدمات اللوجستية المُقدمة للطلاب، في سبيل حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة، والرعاية اللازمة لهم، وتوفير كافة الاحتياجات التى تضمن انتظام سير العملية التعليمية.

ضرورة المشاركة الفعّالة في الأنشطة الطلابية والرياضية

وحثّ رئيس الجامعة، الطلاب على التحلى بروح التواصل والتعاون والإحترام المتبادل وتحمل المسئولية، وكذلك العلم والعمل، مؤكدًا ضرورة المشاركة الفعّالة للطلاب في الأنشطة الطلابية والرياضية المختلفة، وذلك في إطار سعي الجامعة لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة.

يذكر أن المحاضرات التعريفية لجميع البرامج التكنولوجية للطلاب الجدد المُلتحقين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بدأت اليوم وتستمر حتي يوم الأربعاء المقبل، وقدّم "كشك" التهنئة لجميع منسوبي الجامعة والطلاب القدامى، ورحّب بالطلاب الجدد، متمنياً لهم عامًا موفقاً وناجحاً.