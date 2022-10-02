جامعة عين شمس تنظم فعاليات خضراء بالتزامن مع العام الدراسي الجديد

أعلنت جامعة عين شمس، استمرار فعاليات مهرجان استقبال الطلاب لليوم الثاني على التوالي، والذي ينظمه قطاع شؤون التعليم والطلاب حيث تضمنت فعاليات المهرجان الذي غلفته فعاليات متنوعة صديقة بالبيئة، مجموعة من الأنشطة الرياضية من بينها كرة السرعة والبلياردو، إلى جانب الأجنحة المتنوعة التي تم إقامتها بساحة الحرم الرئيسي للجامعة، وهي جناح الأسر الطلابية الذي يقدم للطلاب الجدد شرحاً لنماذج المحاكاة المختلفة وأبرزها نموذج محاكاة مؤتمر المناخ بهدف تعريف وتوعية الشباب بالفعاليات التي تستضيفها مصر وترأسها وهي مؤتمر المناخ COP27.

واشتملت الفعاليات على تعريف الطلاب بنموذج محاكاة مجلس النواب ونموذج محاكاة جامعة الدول العربية وكذا اتحاد المتوسط، ودور هذه النماذج في صقل شخصية الطلاب وتدريبهم على خوض الحياة السياسية والاجتماعية.

رئاسة مصر لقمة المناخ

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تزامناً مع بدء رئاسة مصر لقمة المناخ لمدة عام و مؤتمر Cop 27، نظم قطاع شؤون التعليم والطلاب مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي 2022-2023 بفكر جديد؛ ليكون صديقاً للبيئة، إذ تم تدشين باقة من التطبيقات الإلكترونية كبديل للمطبوعات الورقية لمواكبة آليات التحول الرقمي يستطيع الطلاب من خلالها التعرف على الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة، والتعرف على المراكز والكليات المختلفة.

وأضاف في بيان له، أن الجامعة حرصت على عدم الاستعانة بمكبرات الصوت ترشيداً لاستهلاك الكهرباء وحفاظاً على البيئة من الملوثات الصوتية والضجيج وخلال فعاليات اليوم الثاني للمهرجان.

ورش فنية لتعليم فن الأركت

وشارك الطلاب في جناح النشاط العلمي، والذي يضم العديد من الابتكارات بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال.

وجناح الجوالة الذي يضم أعمالًا فنية نتاج لإعادة التدوير إلى جانب ورش فنية لتعليم فن الأركت والطباعة على القماش والرسم على الزجاج، وعمل المكرمية، إضافة إلى معرض خاص بمنتجات الجوالين.

وفي جناح التبرع بالدم والذي يقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، قام الطلاب متطوعين بالتبرع بالدم وتعرفوا على الفوائد الصحية والاجتماعية للتبرع بالدم والتي تستهدف صالح مرضى مستشفيات الجمهورية، وكذلك مستشفى الدمرداش الجامعي.

ومعرض للوحات الفنون التشكيلية والذى أقيم تحت شعار «نبذ العنف والإرهاب» وكذلك جناح رابطة الخريجين؛ للتعريف بالخدمات التي تقدمها الرابطة لتكون حلقة وصل مع أبناء الجامعة بعد إنهاء دراستهم الجامعية.

وشهد اليوم الثاني فقرات متنوعة لكورال روح الشرق الذي تفاعل معه الطلاب في أجواء مميزة من البهجة والتفاؤل.

يذكر أن مهرجان استقبال العام الجامعي يتضمن سلسلة من الندوات التعريفية التوعوية بمختلف كليات الجامعة بعنوان «التغيرات المناخية.. البصمة الكربونية.. جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء»، تستهدف رفع الوعي البيئي لدى أعضاء المجتمع الجامعي والتعريف بالتغيرات المناخية، في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27.