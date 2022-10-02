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رئيس جامعة حلوان يتابع عملية تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية

كتب:

كريم روماني
12:46 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تابع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المدن الجامعية والملاعب والإدارة الطبية والمطعم المركزي وذلك في ثاني أيام العام الجامعي 2022-2023، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة للطلاب ومدى جاهزيتها، ومتابعة عملية تسكين طلاب جامعة حلوان وجامعة حلوان الأهلية ومتابعة أعداد المتقدمين.

«قنديل» يتفقد ملاعب الجامعة

وتفقد ملاعب الجامعة، مؤكّداً اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية وخاصة الرياضية منها لما لها من فوائد كبيرة في بناء صحة الفرد، مضيفاً أنَّ الحرص على مصلحة الطالب هي أولى أولويات جامعة حلوان سواء على الجانب الأكاديمي أو الصحي أو الثقافي أو الترفيهي أو الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس الجامعة الإدارة الطبية ومتابعة تجهيزاتها وجودة الخدمة الصحية المقدمة بها والوقوف على سبل تطويرها.

متابعة جودة المأكولات المقدمة للطلاب

كما تضمنت الجولة متابعة المطعم المركزي وجودة المأكولات المقدمة للطلاب وقد وصى رئيس الجامعة بعمل صيانات دورية للمطعم واستغلاله الاستغلال الأمثل من خلال عمل وحدة إنتاجية بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.

وأبدى العاملون سعادتهم بتواصل قيادة الجامعة الدائم والمستمر لحل أي مشكلة تواجه إدارات الجامعة المختلفة بما يصب في مصلحة الطالب.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.