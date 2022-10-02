بـ6 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق أكاديمية السادات في المعادي

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، على حريق نشب بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، إذ وجهت 6 سيارات إطفاء، ومنع امتداده للمباني المجاورة وباقي الأدوار بالمبنى، وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وجرى السيطرة على الحريق في غضون دقائق قليلة.

إصابة 3 أشخاص باختناق

وفقًا للتحريات والمعاينة الأولية التي أجرتها جهات التحقيقات حول حريق أكاديمية السادات، تبين أن ماس كهربائي في تكييف وراء اشتعال النيران بالمبنى الإداري، وأصيب 3 اشخاص باختناق، وتم اسعافهم وصرفهم من المستشفى، وتبين من التحريات الأولية، أن ماس في تكييف بالمبنى الإداري المكون من 4 طوابق وراء اشتعال النيران.

النيابة تستعجل تحريات المباحث

جرى تحرير محضر، واستعلجت النيابة تحريات المباحث، ووجهت بسرعة انتقال المعمل الجنائي لكشف ملابسات البلاغ وحصر التلفيات.

نصائح الحماية المدنية

ولتجنب نشوب الحريق، شدد اللواء علاء عبدالظاهر مدير الحماية المدنية السابق، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، والمحافظة على جودة التوصيلات الكهربائية، وتركيب آليات وقائية ضد أخطار الحريق.