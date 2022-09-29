الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في منزل ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، اليوم الخميس، على حريق شب داخل منزل بعزبة رشوان التابعة لقرية كوم أبو خلاد، دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ما أسفر عن إصابة سيدة باختناق، وجرى نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بنشوب حريق داخل منزل بقرية شمال بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بعزبة رشوان التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن إصابة سيدة باختناق.

التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ للسيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى المنازل المتاخمة، ونقل المصابة إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحريق

3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

على الفور انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء، ودفع مرفق هيئة الإسعاف بـ 4 سيارات إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه بمساعدة الأهالي.

وعند الانتقال تبين إصابة، عبير. ع.س 40 عامًا، مصابة باختناق، نقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وتشكيل لجنة من الشئون الاجتماعية لحصر الخسائر.