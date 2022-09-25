ماس كهربائي السبب.. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة بالعجوزة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية

وكانت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للجيزة، تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة.

فرض كردون أمني لمحاصرة النيران

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة مدعومة بسيارة إطفاء لإخماد النيران وسيارة إسعاف خشية وقوع إصابات وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع انتقالها للأماكن المجاورة.

اشتعال النيران بسبب ماس كهربائي

وبعمل التحريات الأولية والتي أجراها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة تبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي داخل وحدة التكيف ما نتج عنه اشتعال النيران والتي امتدت لغرفة النوم وأتت على محتوياتها بالكامل وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

لا توجد شبهة جنائية في الواقعة

استدعت جهات التحقيق مالك الشقة والذي قرر بنشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي داخل سلك التكيف ما أدى لاشتعال النيران كما لم يتهم أحداً في الحريق وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.