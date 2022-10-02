السيطرة على حريق خلف محطة وقود في العاشر من رمضان

سيطرت قوات الحماية المدنية في الشرقية، على حريق محدود نشب في مخلفات أخشاب خلف محطة وقود بدائرة قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، دون إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على المادية فقط.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق محدود بمخلفات أخشاب خلف محطة وقود في المجاورة 32 دائرة القسم.

السيطرة على الحريق

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بعد دقائق من تلقيها البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين حال وجود إصابات أو حالات اختناق.

تحرير المحضر

وجرت عملية التبريد بعد إخماد الحريق لمنع تجدد اشتعاله مرة أخرى، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.