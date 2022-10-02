وظائف أعضاء هيئة تدريس بجامعة جنوب الوادي.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلنت جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف الغرباوي، في بيان، عن حاجتها لشغل عدد من أعضاء هيئة التدريس، بواقع 12 معيداً و10 مدرسين بكلية الحاسبات والمعلومات، ومدرس بكلية الآداب.

وأوضحت الجامعة، في بيان، التخصصات والشروط المطلوبة، وذكرت أن الوظائف الشاغرة بالنسبة لـ12 معيدا لكلية الحاسبات والمعلومات ستكون في التخصصات التالية:

- تكنولوجيا المعلومات.

- الذكاء الاصطناعي.

- هندسة الحاسبات.

- نُظم المعلومات.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات أو هندسة حاسبات من إحدى الكليات بالجامعات الحكومية المصرية الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات.

المهارات الفنية:

أن يكون حاصلاً على تقدير عام جيد جداً في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.

شروط المؤهل:

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات أو هندسة حاسبات من إحدى الكليات الخاضعة للقانون رقم (49) لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أو أي جامعة أخري معترف بها ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

المستندات المطلوبة

طلب على استمارة 167 ع.ح باسم الدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات بقنا، في الفترة من 2 أكتوبر وحتى 16 أكتوبر 2022م ومرفق به المستندات الآتية:

- السيرة الذاتية.

- أصل شهادة البكالوريوس.

- أصل شهادة بتقديرات السنوات الدراسية في مرحلة البكالوريوس.

- الموقف من التجنيد.

- عدد 6 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل في جهة حكومية.

- بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبيناً أسباب إنهاء الخدمة (إن وجدت).

- شهادة الميلاد (المميكنة).

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجامعة جنوب الوادي.

وبخصوص الـ10 مدرسين ذكرت الجامعة أن الوظائف الشاغرة في تخصصات:

- تكنولوجيا المعلومات.

- الذكاء الاصطناعي.

- هندسة الحاسبات.

- نُظم المعلومات.

- علوم الحاسب.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

المهارات الفنية:

أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى كليات الحاسبات والمعلومات أو هندسة الحاسبات أو العلوم (علوم الحاسب) بإحدي الجامعات المصرية.

سنوات الخبرة:

أن يتمتع بالكفاءة المتطلبة للتدريس (اجتياز مقابلة شخصية).

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات أو هندسة حاسبات من إحدى الكليات الخاضعة للقانون رقم (49) لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أو أي جامعة أخري معترف بها ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

المستندات المطلوبة:

طلب على استمارة 167 ع.ح باسم الدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات بقنا، في الفترة من 2 أكتوبر وحتي 16 أكتوبر 2022م ومرفق به المستندات الآتية:

- السيرة الذاتية.

- أصل شهادة البكالوريوس.

- أصل شهادة بتقديرات السنوات الدراسية في مرحلة البكالوريوس.

- الموقف من التجنيد.

- عدد 6 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل في جهة حكومية.

- بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبيناً أسباب إنهاء الخدمة (إن وجدت).

- شهادة الميلاد (المميكنة).

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجامعة جنوب الوادي.

وأعلنت جامعة جنوب الوادي، أيضاً، عن حاجتها لمدرس بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي بقنا، موضحة التخصصات والشروط المطلوبة.

وذكرت الجامعة أن الوظيفة الشاغرة بالنسبة للمدرس بكلية الآداب هي:

- مدرس لغة تركية بقسم اللغة الفارسية بكلية الآداب.

المهارات الأساسية

أن يكون من خريجي إحدى كليات الآداب والألسن من إحدى الجامعات الحكومية المصرية الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات.

المهارات الفنية:

أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في اللغة التركية والأدب المقارن.

سنوات الخبرة:

لديه خبرة بمجال التدريس الجامعي.

شروط المؤهل:

أن يكون حاصل على الدكتوراه من إحدى الجامعات الحكومية المصرية.

المستندات المطلوبة:

طلب على استمارة 167 ع.ح باسم الدكتور عميد كلية الآداب بقنا، خلال الفترة من 2 أكتوبر وحتي 16 أكتوبر 2022م، ومرفق به المستندات الآتية:

- السيرة الذاتية.

- عدد ثلاث نسخ من رسالة الدكتوراه.

- شهادة التخرج.

- شهادة بتقديرات السنوات الدراسية في مرحلة البكالوريوس.

- صورة من شهادة الماجستير.

- صورة من شهادة الدكتوراه.

- الشهادات الدالة على الخبرة والوظائف السابقة.

- الموقف من التجنيد.

- عدد 6 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد (الممكنة).