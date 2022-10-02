«مدارس مصر حاجة تانية».. ضحك ولعب وجد أول أيام العام الدراسي 2023 بالمحافظات

بدأ أول أيام العام الدراسي، اليوم، في المدارس بكامل طاقتها داخل 27 محافظة، بينها المدارس الحكومية والخاصة واللغات ومدارس الراهبات بالمراحل التعليمية المختلفة، ليبدأ 25 مليون طالب يومهم الدراسي داخل 59 ألف مدرسة وفقا لبيان للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهد استقبال العام الدراسي الجديد مظاهر بهجة ومبادرات مختلفة بمعظم المحافظات بالوجهين القبلي والبحري، وهو ما سنوضحه في السطور التالية..

منع أولياء أمور الإسكندرية وقواعد للجلوس بالمنيا

في محافظة الإسكندرية، امتنع أولياء الأمور من التواجد داخل المدارس، حيث يترك الطالب على أبواب المدرسة.

بينما وضعت بعض المحافظات مثل المنيا وقنا قواعد للجلوس بالمقاعد الأولى وفقا لأطوال الطلاب ومشاكلهم الصحية ومن أهمها مقاييس النظر.

عرائس متحركة باستقبال الطلاب

بينما استقبلت محافظة قنا الطلاب بعرائس متحركة للشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال فضلا عن توزيع البالونات والأعلام على الطلاب، وشهدت مدارس الفيوم توزيع عرائس كرتونية «ميكي وبطوط» على الطلاب.

العمامة والقفطان بكفر الشيخ

وبدأ طلاب المعاهد الأزهرية الدراسة بمعاهد محافظة كفر الشيخ مرتدين الجلابية والقفطان والعامة الأزهرية، كما استخدمت مدارس كفر الشيخ الدمى الكرتونية والبالونات باستقبال الطلاب بأول أيام الدراسة.

مسدسات مياه وألعاب في مطروح

وكانت بداية العام الدراسي بمحافظة مرسى مطروح، بتوزيع العرائس الكرتونية ومسدسات المياه والألعاب والهدايا في استقبال الطلاب.

كما جرى فحص المواد المخدرة للسائقين داخل المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة مثل محافظة بني سويف والجيزة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقد أوصى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال جولاته بمدارس محافظة دمياط بتطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة داخل الفصول واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمصلحة الطلاب.

بداية العام بمدارس الفترتين والراهبات

وبدأ العام الدراسي بالأمس السبت 1 أكتوبر بعدة محافظات منها البحيرة وأسوان، فضلا عن المدارس ذات الفترتين وبينها 400 مدرسة بمحافظة سوهاج، وكذلك مدارس الراهبات بجميع محافظات مصر.