عميدة «آداب عين شمس»: ننظم أنشطة تستهدف دمج الطلاب في المجتمع

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس، حفلة استقال الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والدكتور حتان كامل، القائم بأعمال عميد الكلية، وحثت الطلاب على المشاركة في أنشطة اتحاد الطلاب المختلفة: الاجتماعية الفنية، الرياضية، الثقافية والفنية، العلمية والجوالة، جنبا إلى جنب مع الاهتمام بالدراسة والمحاضرات، إذ أن هذه الأنشطة تستهدف دمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم، وصولا إلى تعميق قيم الانتماء للوطن.

جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء

كما أشادت بالأداء الغنائي الرائع لفريق كورال الكلية، الذى قدم غناء جماعي وفردي، وأداء النشيد الوطني، وعدد من الأغاني الوطنية والتراثية، كما دعت الطلاب إلى حضور فعاليات ندوة بعنوان: «التغيرات المناخية.. البصمة الكربونية.. جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء»، التي تحاضر فيها الدكتورة هدى هلال مدير مركز التحول للأخضر بالجامعة، غدا الاثنين بقاعة مؤتمرات الكلية.

وأشارت الدكتورة حنان كامل في بيان لها، إلى أن برنامج الأنشطة الطلابية الذي أعده قطاع شئون التعليم والطلاب، زاخر بالمنافسات والمسابقات والندوات، التي تسعى إلى تنمية قدرات الطلاب على التفكير الإبداعي، وتعزز لديهم روح العمل الجماعي.

ضرورة الاطلاع من خلال مكتبة الكلية

وحثت الدكتورة شيربن مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الطلاب على ضرورة الاطلاع من خلال مكتبة الكلية التي توفر كم هائل من الدراسات والكتب والرسائل العلمية، والتفاعل مع خدمة المكتبة الرقمية، واستقاء المعلومات والتتبيهات من مصدرها الرسمي، مثل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية.

كما أجمع رؤساء الأقسام في كلماتهم، على أن طلاب الكلية لديهم وافر من الحظ لالتحاقهم بالكلية التي تقدم فكر تعليمي راق ومستنير، ولما لها من دور بارز في تخريج أجيال من المفكرين والخبراء في التخصصات المختلفة التي تقدمها، سائلين الله لهم التوفيق ودوام النجاح.