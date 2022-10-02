اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. وثائق إسرائيلية تكشف أسرار «معجزة حرب أكتوبر»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 3 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإليكم أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

- وثائق إسرائيلية تكشف أسرار «معجزة حرب أكتوبر»

- «أمان»: كل معلومة حول حرب أكتوبر قابلتها «150» معلومة تنفي .. و«السادات» لا يمكن التنبؤ بتصرفاته

- 98% من الجيش المصري عرفوا موعد الحرب في يومها.. و848 مركز تنصت لم ترصد أي شيء.. وقدرنا أن تحدث في 1975.. ولم نتخيل استخدام الصواريخ بدلًا من الطائرات

- «زعيرا»: استطلعنا أجهزة المخابرات الأجنبية عن نشوب حرب فردوا بالسلب.. والمخابرات الأمريكية قالت في 5 أكتوبر: «إجراءات مصر دفاعية وليست هجومية»

- مدير «الدفاع الوطني» الأسبق: نجاح الخداع جعلنا نواجه ربع جيش إسرائيل في «6 أكتوبر» واعتبره «نصف النصر».. وإسرائيل لم ترصد تحرك «قوارب العبور» من الإسكندرية

- السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات

- وداعًا: سمنة.. تقزم.. أنيميا

- المبادرة الرئاسية لمكافحة سوء التغذية في المدارس تخفض الإصابة بـ«الأمراض»

- «عبد الغفار»: خفضت معدلات الأنيميا إلى 13.4% والسمنة 4.3% والتقزم 1.8% وتحويل المصابين إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان

- استشاري تثقيف صحي: مكافحة البدانة تحمي «الأمن القومي» وتنعكس على الإنتاج.. والوجبات الجاهزة تؤدي لقلة الحركة

- «البيئة»: توجيه «قمة المناخ» لتلبية الاحتياجات الإنسانية

- زعيمة إيطاليا تشكر السيسي

- وزير التعليم: عدم اكتشاف الطلاب الموهوبين بالمدارس «جرم كبير».. و«هزور المدارس فجأة»

- 5.5 مليون مواطن استفادوا من مشروعات برنامج «تنمية الصعيد»

الصفحة الثانية

- «الإسكان»: أجهزة المدن الجديدة تبدأ إجراءات استعدادات الشتاء

- وزير الصحة يتابع أعمال تطوير مستشفيي «الرمد والمسلة التخصصي» في أسوان

- 3 وزراء ومحافظ يفتتحون مركز التنمية المستدامة

- «مدبولي»: استجبنا لـ1530 استغاثة وتوجيهات رئاسية برفع معاناة المرضى

- «الدواء»: ضبط عقاقير مهربة ومجهولة المصدر بـ15 مليون جنيه

- «جامع»: جناح كامل لمنتجات قرى «حياة كريمة» في معرض تراثنا

- «النقل»: استخراج أول تصريح لسياحة اليخوت في 4 ساعات

- «الحضاري»: توثيق شخصية طلعت حرب ضمن «هنا عاش»

الصفحة الثالثة

- «النواب» ينتهي من تشكيل 25 لجنة برلمانية

- «المشاط» تبحث التوسع في «التنمية الزراعية» مع «الأغذية العالمي»

- «العفو الرئاسي»: الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين

- قائد القوات البحرية: نخرج أجيالا قادرة على تنفيذ جميع المهام بكفاءة واقتدار

- «التخطيط»: مشروعات تنموية في «التعليم والصحة والإسكان»

- كارثة في إندونيسيا.. مصرع 129 وإصابة 180 في مباراة

- «زيلينسكي»: طردنا الروس من «ليمان».. و«موسكو»: انسحاب تكتيكي

- «التموين»: مصر تستهلك 204 ملايين طن زيت طعام سنويا

الصفحة الرابعة

- وداعا.. سمنة تقزم.. أنيميا

- المبادرة الرئاسية لمكافحة «سوء التغذية» تنطلق في كل المدارس وتوفر على أولياء عناء البحث عن علاج

- حصاد مكافحة «سوء التغذية» في 3 سنوات: أطفال في أمان.. وصحتهم «حديد»

- استشاري تثقيف صحي: مكافحة البدانة والأنيميا تحمي «الأمن القومي» وتنعكس على الإنتاج

الصفحة الخامسة:

- أخصائيو تغذية علاجية: توعية الأطفال بنظام صحي أساس حمايتهم من الأمراض

- المنيا.. أولياء الأمور: «اترحمنا من عناء الكشف في العيادات الخاصة»

- البحيرة.. 130 فريقا طبيا مدربا لخدمة مليون طالب

- سوهاج.. خدمات الكشف والعلاج تصل إلى 1026 مدرسة ابتدائية

- كفر الشيخ.. فرق المبادرة جاهزة للعمل بمدارس المحافظة

الصفحة السادسة

- «الوثائق السرية» لـ«المخابرات الإسرائيلية» عن «نصر أكتوبر»: كل معلومة أن «الحرب» قادمة قابلتها «150» تؤكد عدم حدوثها

- لم نتخيل استخدام مصر لـ«الصواريخ» بدلا من «الطائرات» وكنا نصور بصورة مائلة بشكل جعل قراءتها «تكاد تكون مستحيلة»

الصفحة السابعة

- مدير «الدفاع الوطني» الأسبق: نجاح «الخداع» جعلنا نواجه «ربع جيش إسرائيل» في «6 أكتوبر».. واعتبره «نصف النصر»

- إسرائيل لم ترصد تحرك «قوارب العبور» من حلون والحقيقة أن «مهربين» نقلوها من الإسكندرية للقناة قبل الحرب بعام

- «خطة المفاجأة».. هكذا استعدت مصر للحرب «تحت أعين إسرائيل»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- ازرع شجرة تحصد علما.. القلم في إيد والفاس في التانية

- طبيب جراح يداوي النفوس بـ«الجيتار»

- العروسة بلوجر والحلاوة كورن فليكس.. باينه مولد