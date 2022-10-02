«الوطن» ترصد تغيرات اللجان النوعية بـ«النواب».. رئيس لجنة و4 وكلاء وأمين سر

شهدت انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب عددا من التغيرات في بعض هيئات المكاتب وأبرزها فوز النائب محمد سليمان بمنصب رئيس اللجنة الاقتصادية بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس خلفا للنائب أحمد سمير الذي تولى وزارة الصناعة والتجارة في التعديلات الوزارية الأخيرة.

وفازت النائبة نيفين الطاهري والنائب محمد علي عبد الحميد بمقعدي الوكالة، والنائب محمود الصعيدي بمقعد أمين سر اللجنة، وتشهد التغييرات أيضا تولي النائب محمود سعد، عن حزب مستقبل وطن، بديلا عن النائب عمرو هندي، بمنصب وكيل لجنة الشؤون الإفريقية.

سامي نصر يتولى منصب أمين سر لجنة الصناعة

وفي لجنة الصناعة يتولى النائب سامي نصر، منصب أمين سر لجنة الصناعة، بدلا من النائب عن حزب مستقبل وطن شحاته أبو زيد.

وفي اللجنة التشريعية تولى النائب ناصر عثمان منصب أمين السر، بدلا من النائب علي بدر.

وفي لجنة الصحة تولى النائب محمد العماري عن حزب مستقبل وطن، منصب وكيل اللجنة، بدلا من النائب محمود أبو الخير.

وفي لجنة الطاقة والبيئة تولى النائب خالد عبد المولى عن حزب مستقبل وطن، منصب أمين السر بدلا من النائب خالد مشهور.

وحصل النائب طارق الخولي عن حزب مستقبل وطن، عضو التنسيقية، على منصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بدلا من النائب وسيم فخر.

ودعا المستشار حنفي جبالي خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، الأعضاء لإجراء انتخابات 25 لجنة برلمانية وسبق أن أبدى الأعضاء رغبات اللجان.

وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على الشروط وهي ألا يزيد أعضاء من نفس المحافظة باللجنة لا يزيد عن ربع أعضاء اللجنة وألا يقل عدد أعضاء أي لجنة عن 8 أعضاء وأن يتم تمثيل الفئات من المعارضة والمرأة والشباب بكل لجنة، وستشهد الجلسة العامة الثالثة اليوم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية هيئات مكاتب اللجان والتي تتكون من رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

إجراءات انتخابات اللجان النوعية

وحددت المادة 42 من اللائحة إجراءات انتخابات اللجان النوعية فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.