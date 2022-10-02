المرشح له 3 وكلاء.. «الوطن» تنشر تنبيه «الموسيقيين» للمتنافسين على مقعد النقيب

حصلت «الوطن» على التنبيه والقرار الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية بشأن الانتخابات المقرر عقدها في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري على مقعد نقيب الموسيقيين والتى تضع عددا من النقاط ستسير عليها العملية الانتخابية.

جاء التنبيه الذي أرسلته النقابة للمرشحين الأربعة كالتالي..

المرشح له 3 وكلاء في القاهرة ووكيل في المحافظات

بناء على ما تم في اجتماع اللجنة الأمنية والطب الوقائي بين نقابة المهن الموسيقية والجهات المنوطة بالانتخابات.

أولا- التنبيه على الأعضاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الماسكات والتعامل بالكحول داخل المقرات الانتخابية.

ثانيا- على كل مرشح الالتزام في حالة وجود وكلاء ألا يزيد عددهم عن ثلاثة بالنسبة للقاهرة، وبالنسبة للفروع لا يزيد عدد الوكلاء عن واحد وضرورة إرسال صور التوكيلات لمقر النقابة العامة بالقاهرة بحد أقصى يوم السبت 8 أكتوبر المقبل علما بأن بعد الميعاد لن يتم إدخال أي وكلاء.

ثالثا- عدم تواجد من ليس لهم حق التصويت داخل المقرات الانتخابية وعدم تواجد الأعضاء بعد الإدلاء بالتصويت.

4 مرشحين لمقعد النقيب

من المقرر أن يخوض 4 مرشحين غمار الانتخابات على مقعد النقيب وهم الفنان والملحن مصطفى كامل، المايسترو مصطفى حلمي أمين عضو مجلس إدارة المجلس الحالي، والدكتور علاء سلامة وكيل ثاني المجلس الحالي، والدكتور شريف حمدي.

الفائز من الانتخابات سيقوم بإدارة شؤون النقابة لمدة 10 أشهر حتى تنتهي الدورة الحالية نهاية شهر يوليو المقبل.