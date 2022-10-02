ستيفن أرمسترونج: سعيد بعودة عروض «ديزني» لمصر بعد غياب 15 عاما

قال ستيفن أرمسترونج، نائب الرئيس الإقليمي بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة FELD، إنه بعد غياب حوالي 15 عاما عقدت شركة ديزني مؤتمرا عن عودة العروض مرة أخرى إلى مصر، مشيرا إلى أنه سعيد بعودة الشركة لتصوير بعضا من أعمالها في مصر «سنعود بديزني على الجليد».

تقديم عرض الشركة في شهر ديسمبر المقبل

وأضاف «أرمسترونج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه يجرى تقديم عرض الشركة في شهر ديسمبر المقبل باستاد القاهرة، ويجرى فيه إحضار كافة الشخصيات الشهيرة في شركة ديزني كميكي ماوس ودونالد داك وكل شخصيات ديزني وكافة الأميرات.

رجوعنا مرة أخرى إلى مصر شيء يبعث على الحماس

واستطرد: «رجوعنا مرة أخرى إلى مصر شيء يبعث على الحماس، وكلنا متشوقين لهذا الحدث، ويسعد الأطفال بهذا الحدث في مصر، وما نقدمه من محتوى سيكون جيدا بعد الانغلاق الذي حدث في أعقاب جائحة كورونا، ودخول هذا العرض سيكون شئ جيد لأنه يتضمن أعمال تجارية كبرى وترفيهية في الخليج ومصر والعديد من الدول».

وأوضح أن محتوى ما نقدمه يحترم كل الثقافات ونحرص على أن يكون المحتوى المقدم يتوافق مع كافة العائلات المشاهدة للأعمال في جميع أنحاء الوطن العربي ومصر، لأن هذا النوع من العروض يجعل هناك نوعا من التجمع العائلي والاستمتاع بهذا العرض «نحن نقدم ثقافة من خارج المنطقة، ولابد أن تكون متوافقة مع الثقافة الموجودة».