«الإنقاذ النهري» يبحث عن جثة سيدة غرقت بمياه البحر اليوسفي ببني سويف

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، جهودها للبحث عن سيدة غرقت في مياه البحر اليوسفي أمام قرية منهرة التابعة لمجلس قروي ننا بمركز أهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف.

بلاغ بغرق سيدة

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة اهناسيا، يفيد ببلاغ وارد من الأهالي غرق سيدة أربعينية في مياه بحر يوسف أمام قرية منهرة التابعة لمجلس قروي ننا بدائرة المركز، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري والبحث عن الجثة لانتشالها ونقلها إلى مشرحة المستشفى عقب العثور عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

البحث عن جثة سيدة غرقت في مياه البحر اليوسفي

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى البحث باستخدام لانشات الإدارة بالتعاون مع الأهالي، حيث تبين غرق سيدة تدعى «سناء. ت.ح» 43 عامًا، وجاري البحث عن الجثمان بمساعدة الأهالي والصيادين، تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

انتشال جثة شاب طافية بمياه ترعة الإبراهيمية في بني سويف

يشار إلى أن محافظة بني سويف شهدت اليوم عثور أهالي قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد، على جثة لشاب في العقد الرابع من العمر طافية بمياه ترعة الإبراهيمية أمام القرية، وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.