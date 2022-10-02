استشاري تثقيف صحي: مكافحة البدانة والأنيميا تحمي «الأمن القومي» وتنعكس على الإنتاج (حوار)

وصف الدكتور مجدى نزيه، استشارى التثقيف والإعلام الغذائى، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بأنها مبادرة رشيدة وحكيمة، وقال إن مكافحة البدانة مطلب حيوى من أجل مجتمع صحى.

وأضاف «نزيه» فى حواره لـ«الوطن»، أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعى وانعدام النشاط البدنى من الأسباب التى تؤدى لهذه الأمراض.

بداية.. كيف تتابع المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

- «البدانة أو السمنة هى الباب العريض لانقراض الجنس البشرى».. كان هذا عنواناً لدراسة غربية مهمة، توصلت إلى أن البدانة منشأ معظم الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وتصلب الشرايين ومشاكل الكليتين والفقرات والعضلات والرُكب، والبدانة أو التقزم أو الأنيميا قضايا قومية والمبادرة الرئاسية للقضاء عليها تعتبر حكيمة ورشيدة لتبنيها هذا الهدف الحيوى والمهم.

طبياً.. ما الآثار السلبية للأنيميا والسمنة والتقزم؟

- البدانة والأنيميا والتقزم مردودها سلبى على مختلف المستويات، بما فى ذلك تأثيرها على معدلات الإنتاج، فهى والأمراض المزمنة من أهم الأسباب وأكثرها إعاقة لعملية التنمية والحلقة الإنتاجية لأى مجتمع، وبناء عليه تعد المبادرة الرئاسية مبادرة أمن قومى وفكراً رشيداً وحكيماً لإصلاح المجتمع ليس صحياً فقط بل أيضاً اقتصادياً واجتماعياً.

«نزيه»: إهدار الوقت فى «وسائل التواصل» والوجبات الجاهزة يؤديان لقلة الحركة ويزيدان معدلات البدانة

ما أبرز أسباب البدانة؟

- البدانة هى منشأ لمختلف الأمراض المزمنة، وتأتى نتيجة العديد من الأسباب، أبرزها الاعتماد على الأغذية سابقة التصنيع والوجبات الجاهزة وتجنب استهلاك القدر الجيد من الخضراوات التى تؤكل طازجة «طبق السلطة الخضراء مابقاش له مكانة فى وجبات الأسرة المصرية»، وكثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وإهدار الوقت فى متابعتها على أجهزة الهاتف المحمول واللاب توب والكمبيوتر لما يقرب من 10 ساعات بلا حركة، يعتبر من الأسباب التى أدت للبدانة، إضافة إلى نوعية الوجبات المستوردة أو الأنماط الغذائية غير التقليدية وغير المصرية مثل الأغذية التى نُقلت إلينا من الخارج كالأكلات المقلية.

طرق الطهى فى مصر القديمة «السلق والشوى» وليس القلى.. ولابد من العودة إليها والتوعية بها

ما أهمية الأكلات المصرية التقليدية فى بناء مجتمع صحى؟

- فى مصر القديمة منذ 5000 سنة كانت طرق الطهى هى السلق والشوى لأن هذا ما يناسب درجة حرارة بيئتنا وطبيعة مناخنا، والمجتمعات الغربية تستخدم القلى لأن درجة حرارتهم صفر والجو بارد لديهم، فأكل المقليات لديهم مناسب لكن غير مناسب لمجتمعنا، وإدراج طرق القلى بكثرة فى مجتمعنا أحد الأسباب التى أدت للبدانة، وتجب العودة إلى الجذور واتباع التقاليد المصرية فى الطهى حفاظاً على صحة المواطنين. أما كل ما يُطبخ خارج المنزل من وجبات المطاعم وغيرها خصوصاً الوجبات السريعة والساندويتشات فسعراته ودهونه وسكرياته مرتفعة وتؤدى إلى البدانة.

ما تأثير السلوكيات الشخصية على الوصول لمعدلات سمنة وبدانة زائدة؟

- تحويل حياتنا إلى حياة بالريموت كنترول وكثرة الوسائل الإلكترونية حولنا أدت إلى انعدام النشاط البدنى، وبالتالى قلة الحركة والنشاط والرياضة المفيدة للجسم من أجل حرق الدهون وهضم الطعام الصحى المفيد للجسم.

هل الممارسات اليومية فى الأكل لها تأثير على الأنيميا؟

- الممارسات اليومية تساعد على ظهور الأنيميا ومنها التعرض للتلوث لأن التلوث يعيق امتصاص بعض المعادن وتناول الفول أو البقوليات غير المنقوعة، لأن نقع البقوليات يساعد فى التخلص من مادة موجودة فى القشرة الخارجية تعيق امتصاص المعادن وأهمها الحديد، أيضاً تناول الألياف بجرعة عالية تعيق وتبطئ وتقلل امتصاص كل المعادن: «مش شطارة ناكل عيش سن لأنه بيضيع معادن فى الأكل ومش شطارة نحط ملعقة ردة على عبوة الزبادى للدايت كله خطأ»، وهى كلها ممارسات منقولة من الخارج.

وبالنسبة للأنيميا والتقزم ما أبرز أعراضهما التى يجب التوقف عندها ومعالجتها؟

- مريض الأنيميا يشعر مع الحركة بالدوخان والصداع لأن الغذاء والأكسجين المتاحين بالجسم غير كافيين. والتقزم يحدث نتيجة عدم التغذية أى عدم الوفاء بالاحتياجات الغذائية للأطفال خاصة مغذيات النمو لأن ليس البروتين وحده يكفى لكن بروتين بدون فيتامين لا يكوّن أنسجة، وكلها عوامل تدل على سوء التغذية بما يؤدى للتقزم عند الأطفال.

«الهيموجلوبين»

الأنيميا تعنى أن الجسم لا يوجد به جزىء «الهيموجلوبين» بدرجة كافية وهذا الجزىء مسئول عن حمل الغذاء والأكسجين إلى خلايا الجسم وعدم وجوده ناتج لنقص الحديد أو نقص فيتامين «بى 9» أو «بى 12» أو «فيتامين سى» أو نتيجة نقص مركب «البوتين»، أو نقص النحاس وكلها تشترك فى تكوين الجزىء لذلك فسوء التغذية يسبب الأنيميا وهنا سوء التغذية يعنى عدم الحصول على الوجبة كاملة متكاملة.