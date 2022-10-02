بحضور الوزراء والمحافظين.. انطلاق فعاليات الملتقى التسويقي الثاني للتمور

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور، باحتفالية كبرى شهدها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ووزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح ولفيفٌ من المحافظين السابقين، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وعددٍ من السفراء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد: الملتقى يدعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لضيوف المحافظة لتلبية الدعوة، مُشيرًا إلى أهمية هذا الملتقى في دعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة.

من جانبهم، أشاد الوزراء بالجهود المبذولة لتنمية المحافظة، مؤكدين ما لمسوه من طفرةٍ حقيقية تعكسها المشروعات الضخمة التي أقيمت على أرض المحافظة في السنوات الأخيرة؛ بفضل دعم القيادة السياسية.

تفاصيل فقرات الحفل

وتضمنت فقرات الحفل قراءة القرآن الكريم، ومسابقة ملكة جمال التمور والتي كانت مخصصة للأطفال حيث تم تنظيم المسابقة من خلال عروض فنية للمتسابقات، من سن 6 سنوات وحتى 10 سنوات، وذلك لاختيار فائزة، بالإضافة إلي أن المسابقة تنفذ للمرة السابعة على التوالي والتي أقيمت على هامش الاحتفالات بالعيد القومي ومرور 63 عامًا والملتقى الثاني للتمور في الوادي الجديد.