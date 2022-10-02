ديانا حداد تشكر جمهورها على تهنئتها بعيد ميلادها: حبي للحياة كل يوم بيزيد

وجهت المطربة اللبنانية ديانا حداد، الشكر لجمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بعد تهانيهم لها بعيد ميلادها.

ديانا حداد: العمر مجرد رقم

ونشرت ديانا حداد أحدث صورة لها، وعلقت عليها قائلة: «أشكر كل من عايدني بعيد ميلادي.. بالنسبة لي العمر مجرد رقم، وحبي للحياة كل يوم بيزيد أكتر».

ألبوم ديانا حداد

وروجت ديانا حداد مؤخرا لألبومها الجديد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بعد شائعة اعتزالها الفن.

وقالت الفنانة: «مرت 8 سنوات على نزول ألبومي الأخير، ويسعدني إني خبركم عن ألبومي الجديد، رح يكون هالألبوم مختلف عن اللي تعودتوا عليه كطريقة طرح - رح نزل أغنيتين من الألبوم كل فترة، فخليكم متشوقين واستمتعوا بالإصدارات الجديدة القادمة».

وأضافت ديانا حداد: «بهدي هالألبوم لكل من وقف بجانبي ودعمني وآمن بي دائمًا، بحبكم كثير‎ ومتشوقة أسمع آراءكم بالأغنيتين اللي نزلوا (وحشني شخص) و(مغنجة) وشو حبيتوا أكتر؟».